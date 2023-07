Wirtschaft Datenschutzaktivist will Europas neuen Daten-Deal kippen

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der österreichische Jurist Max Schrems will gegen das neueste Daten-Abkommen zwischen der EU und den USA klagen und es so zu Fall bringen. Er gehe davon aus, dass die Sache Anfang des kommenden Jahres vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) landen werde, sagte Schrems der "Welt".



"Wir haben bereits verschiedene juristische Optionen in der Schublade." Zuletzt hatte die EU-Kommission in Brüssel dem sogenannten "Data Privacy Framework" zugestimmt: Das ist ein Deal, der den freien Strom personenbezogener Daten über den Atlantik ermöglicht. Die beiden Vorgänger dieses Abkommens - "Privacy Shield" und "Safe Harbor" - hatte der EuGH für ungültig erklärt - geklagt hatte in beiden Fällen Schrems.