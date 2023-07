Handelspakt für Pazifikraum - London unterzeichnet Beitrittsabkommen

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien erhofft sich neue wirtschaftliche Möglichkeiten im Pazifikraum. Handelsministerin Kemi Badenoch hat am Sonntag in Neuseeland das Beitrittsabkommen zum transpazifischen Handelspakt CPTPP unterzeichnet, wie die Regierung mitteilte. Damit wird eine Einigung vom März besiegelt. Nun soll die Ratifizierung folgen, die eine parlamentarische Prüfung einschließe. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge schätzen Beamte, dass das Abkommen in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Kraft treten könnte.

Die Regierung bewirbt den Beitritt zu dem Handelsabkommen als größten Deal seit dem Brexit. Mit neun der bisher elf Mitgliedsstaaten hat das Großbritannien allerdings bereits Freihandelsabkommen, darunter Japan, Kanada, Singapur und Australien. Der wirtschaftliche Vorteil wird daher von Experten als überschaubar eingestuft./kil/DP/he