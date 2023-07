PRISTINA (dpa-AFX) - Das Kosovo hat in der Türkei Drohnen des Typs Bayraktar TB2 gekauft. Ministerpräsident Albin Kurti bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte, ohne weitere Angaben zu machen. Bayraktar-Drohnen werden auch von der ukrainischen Armee im Krieg gegen Russland benutzt.

Kosovo kauft Drohnen in Türkei

