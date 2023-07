STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Forderung nach dem G-9-Gymnasium:

"Es ist wie immer. Die Elite zetert und drückt ihre Anliegen durch. Die im Dunklen rühren sich nicht, und man sieht sie auch nicht. Die Politik denkt an die nächste Wahl. In diesem Fall ist es der Druck einer rührigen Elterninitiative, die einen Volksantrag zum neunjährigen Gymnasium organisiert, der wiederum in ein Volksbegehren münden könnte. Zudem zeigen Umfragen eine Unterstützung für das neunjährige Gymnasium. 1400 zusätzliche Lehrerdeputate netto wären dafür erforderlich mit jährlichen Kosten in Höhe von mehr als 115 Millionen Euro. Das spielt kaum eine Rolle. Groß aber ist das Gejammer über den für 2026 projektierten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder, der kaum zu finanzieren sei. Dabei sind ein längeres gemeinsames Lernen und mehr Kitaplätze vordringlich. In der Sonderpädagogik fällt ein Viertel des Unterrichts aus oder wird nur provisorisch erteilt. Das kümmert niemanden."/al/DP/he