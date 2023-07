HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Umfrageergebnis der CSU:

"Während Vorsitzende anderer Parteien angesichts dieser Zahl mit Weißbier (mit Alkohol!) auf ihren Erfolg anstoßen würden, sind 38 Prozent - besser: nur 38 Prozent - ein Ergebnis, das in der CSU für erhebliche Unruhe sorgt. Hält dieser Trend an, sind alle Träume von einer eigenen absoluten Mehrheit ausgeträumt. Und je weiter sich die CSU von den 40 Prozent entfernt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Söder noch einmal bei der Kanzler-Frage den Hut in den Ring werfen kann. Sollte er gar unter die 37,2 Prozent der Landtagswahl 2018 rutschen, wird es für ihn richtig ungemütlich. Die CSU ist nicht als Kuschelclub bekannt."/al/DP/he