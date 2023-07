KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Hitzewelle in Europa und Deutschland:

"Natürlich ist hier die Staatengemeinschaft gefragt. Wenn die Bremsmanöver in westlichen Industriegesellschaften dieselben zu ruinieren drohen, während in Asien zur gleichen Zeit der gegenteilige Effekt dafür sorgt, dass alle Anstrengungen in Europa global kaum Auswirkungen haben, zeugt das nicht von Intelligenz des Menschen, wenn es um die Rettung des für alle einzig verfügbaren Planeten geht. Das kann jedoch keine Ausrede dafür sein, die Anstrengungen auch in Europa nicht zu verstärken. Dennoch ist es falsch, allein die Politik anzuklagen. Sie vermag in freiheitlichen Systemen das menschliche Verhalten jenseits von Bonus- und Malus-Systemen nur wenig zu verändern. Vielleicht mal die dritte oder vierte Flugreise in den Kurzurlaub überdenken? Die 800-Meter-Autofahrt zum Brötchenholen? Und wenn eine große Mehrheit meint, ein Tempolimit müsse sein fürs Klima - warum fährt die große Mehrheit nicht einfach langsamer, sondern wartet auf den Staat?"