FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer insgesamt starken Vorwoche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag ihre Konsolidierung vom Freitag fortsetzen. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,4 Prozent bei 16 046 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax mehr als drei Prozent zugelegt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen rund 0,7 Prozent tiefer erwartet.

Auch an der Wall Street hatten die meisten Indizes vor dem Wochenende die Kräfte verlassen. Der marktbreite S&P 500 drehte auf dem höchsten Niveau seit April 2022 ab, der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiebörse auf dem Stand vom Januar des Vorjahres. Die Credit Suisse erklärte die Konsolidierung mit einer leichten Erholung der US-Anleiherenditen.