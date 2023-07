FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf dem Niveau vom Freitag bei 132,80 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,47 Prozent. Auch in anderen Euroländern fiel der Handelsauftakt am Anleihemarkt ruhig aus.

In der vergangenen Woche waren die Renditen von Bundesanleihen und anderen Staatspapieren deutlich gesunken. Grund ist die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed, nachdem sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt zuletzt deutlich abgeschwächt hat. Derzeit ist an den Märkten nur noch eine Zinsanhebung der Fed in diesem Jahr vollständig eingepreist.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Wachstumszahlen aus China blieben am Morgen hinter den Erwartungen zurück, bewegten am Rentenmarkt aber nicht nennenswert. Im Tagesverlauf werden aus Europa Inflationsdaten aus Italien und in den USA ein regionales Stimmungsbarometer aus der Industrie erwartet./bgf/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 132,8EUR gehandelt.