UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Dem europäischen Luftfahrtsektor stehe trotz etwaiger Streiks womöglich die bislang beste Sommersaison überhaupt bevor, schrieb Analyst Jarrod Castle in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa dürfte der Fokus auf dem Kapazitätenausbau, Fortschritten beim Verkauf von Lufthansa Technik, der Beteiligung an der Konkurrentin Ita und den Lohnverhandlungen liegen./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 00:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 8,761EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,25

Kursziel alt: 14,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m