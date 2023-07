Nach Schwächen im Chinageschäft hat Volkswagen auch auf dem Heimatmarkt mit Nachfrageproblemen bei seinen Elektromodellen zu kämpfen. Im Privatkundensegment liegen die Auftragseingänge in Deutschland deutlich unter dem geplanten Jahresziel. Volkswagen spürt wie so manch anderer Konkurrent die allgemeine Kaufzurückhaltung bei Elektroautos. Die Ursache liegt wahrscheinlich in der gesunkenen Elektroförderung. Diese Probleme gelten nicht für den Marktführer Tesla, der zwischen Januar und Mai dieses Jahres mehr als 100.000 Model Y in Europa verkauft hat. Noch kann Volkswagen diese Schwäche mit seinem breiten Produktportfolio wegdiversifizieren. Die Wolfsburger könnten durch die Implementierung der geplanten SSP-Plattform (Scalable Systems Platform) im Jahre 2026 technisch zu Tesla aufschließen.

