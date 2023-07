Drägerwerk verdient operativ weniger als erwartet - Aktie unter Druck

LÜBECK (dpa-AFX) - Wegen entspannter Lieferketten hat der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk im zweiten Quartal einen Umsatzsprung hingelegt. Darüber hinaus kehrte das Unternehmen beim operativen Ergebnis in die Gewinnzone zurück. Für einen Aufwärtstrend an der Börse reichten die Nachrichten vom Freitagabend allerdings nicht. Am Montag büßte die Vorzugsaktien rund 0,4 Prozent ein.

Jefferies-Analyst Henrik Paganetty bezeichnete das Zahlenwerk als solide, räumte der Aktie aber nach wie vor wenig Spielraum nach oben ein. Das operative Ergebnis sei hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben.