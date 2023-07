"Hier ist Zukunft" Bedeutung der Pharmaindustrie für den Standort Deutschland (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Boehringer Ingelheim empfängt rund 15.000 Besucher*innen am Tag der offenen

Tür in Ingelheim

- Informationen über breites Ausbildungsangebot



Großer Andrang auf dem Werksgelände von Boehringer Ingelheim: Zahlreiche

Besucherinnen und Besucher haben am Samstag beim Tag der offenen Tür in

Ingelheim die Gelegenheit genutzt, das forschende Pharmaunternehmen näher

kennenzulernen. Unter dem Motto "Hier ist Zukunft" gab Boehringer Ingelheim

spannende Einblicke in die Welt der Arzneimittelforschung und -entwicklung und

informierte zeitgleich mit dem "Tag der Ausbildung" über das vielfältige

Ausbildungsangebot.