MDT führt die Magnetschalterserie AMR132x und AMR134x AMR für magnetische Manipulationserkennung und Pneumatikzylinder-Positionserkennung ein

Die Portfolios von funktionsreichen AMR- und TMR-Sensoren von MDT bieten Kunden eine beschleunigte Markteinführungszeit für Magnetsensorapplikationen

SAN JOSE CITY, Kalifornien und Zhangjiagang, China, 17. Juli 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führendes Unternehmen für Magnetsensoren, das sich auf AMR-Technologien (anisotroper Magnetwiderstand) und TMR-Technologien (Tunnelmagnetwiderstand) spezialisiert hat, hat sein Portfolio an Magnetsensoren um die Serien von Schaltsensoren AMR132x und AMR134x AMR erweitert.