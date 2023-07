DAX - Kursrutsch unter 16.000 Punkte?

Der übergeordnete Abwärtstrend ist im DAX mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs weiterhin intakt. Sollte der DAX im weiteren Kursverlauf auch unter den 10er-EMA bei 15.970 Punkte fallen, wäre zunächst ein weiterer Kursrückgang bis 15.900 Punkte zu erwarten. Darunter dann bis 15.700 Punkte. Kann der DAX hingegen über das Verlaufshoch bei 16.189 Punkte ansteigen, wäre mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Am heutigen Montag stehen am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Um 12:00 Uhr wird jedoch der Bundesbank-Monatsbericht für Juli publiziert. Um 14:30 Uhr steht dann am Nachmittag der Empire State Manufacturing Index für den Monat Juli im Fokus. Der Empire State Manufacturing Index ist einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Wirtschaftsentwicklung.