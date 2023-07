Im Vergleich zum Jahresbeginn hat damit die Dynamik nachgelassen, unter anderem weil erneut das Geschäft mit Abnehmern aus China schwächelte. Im größten Auslandsmarkt gingen die Exporte im Mai gegen den allgemeinen Trend um 0,6 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zurück. Mit einem Zuwachs von 3,9 Prozent schlugen sich die Exporte in den US-Markt besser.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Exporte der deutschen Elektro- und Digitalindustrie haben im Mai weiter zugelegt. Die Ausfuhren waren mit 20,3 Milliarden Euro rund 6,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt berichtete. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung von 4,8 Prozent fiel das reale Wachstum aber nur noch moderat aus.

Deutschland Elektroexporte weiterhin im Plus

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer