Von null auf Erfolg Diese 5 Kriterien sollte jeder Werbetext erfüllen (FOTO)

Pocking (ots) - Gefunden, geklickt, gegangen: Die meisten Firmen verbreiten

permanent Werbebotschaften, die vor nichtssagenden Inhalten und langweiligen

Phrasen nur so strotzen. "Damit überzeugen sie heute niemanden mehr", sagt

Michael Schafhauser.



"Wer aus der Masse herausstechen will, statt potenzielle Kunden zu langweilen,

muss nicht nur viel Mühe in einzigartige Werbetexte investieren - es gilt auch,

sich mit den wichtigsten Kriterien dahinter vertraut zu machen." Der erfahrene

Copywriter hat gemeinsam mit seiner Partnerin inzwischen eine eigene

Copywriting-Ausbildung etabliert und bereits über 500 anderen Menschen

beigebracht, wie man erfolgreiche Verkaufstexte schreibt. Welche fünf Kriterien

jeder Werbetext zwingend erfüllen sollte, verrät er in diesem Artikel.