Mittelstand, DAX-Konzerne oder kritische Infrastruktur und Behörden: Cyberkriminelle wissen genau, wo sich ein Angriff auf Unternehmensnetzwerke lohnt. Neben dem klassischen Hacking zur Störung oder Stilllegung von Prozessen und Phishing, dem Abgreifen von Daten durch gefälschte E-Mails und Webseiten, sind Angriffe mit erpresserischer Ransomware auf dem Vormarsch: Hierbei werden Daten eines Unternehmens verschlüsselt und erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder freigegeben – mit enormen Schäden für Unternehmen und potenziell für ganze Volkswirtschaften. Laut der TÜV-Studie „Cybersicherheit in deutschen Unternehmen“ von 2023 meldete jedes zehnte deutsche Unternehmen mindestens einen IT-Sicherheitsvorfall in den vergangenen 12 Monaten. Viele Unternehmen rechnen mit einer Zunahme an Investitionen, jedes zweite fordert strengere IT-Sicherheitsvorschriften. Das rückt die IT-Sicherheitsunternehmen in den Fokus der Anleger. Das Anlegermagazin Der Aktionär hat mit dem Indexanbieter Solactive eine Anlagelösung entwickelt, um die Wertschöpfungskette der Cybersecurity-Industrie investierbar zu machen. Morgan Stanley ist Market Maker für das Open-End-Zertifikat auf den Aktionär Cybersecurity Index mit der ISIN DE000DA0AB89.

10 Weltmarktführer in IT-Sicherheit in einem fixen Aktienkorb