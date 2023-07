BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 218 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es wirke so, als befinde sich der Versicherungssektor operativ in guter Verfassung, schrieb ein Analystenteam um Claudia Gaspari und Ivan Bokhmat in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf das zweite Quartal. Die Gewinnaussichten seien aber eher unspannend. Neue Bilanzierungsvorschriften dürften die Markterwartungen zum Schwanken bringen, was vorerst die Sektorentwicklung dämpfen könne./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 20:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 210,7EUR gehandelt.



