CleanTech Lithium PLC - Hochstufung der JORC-Ressource auf 1,8 Millionen Tonnen LCE im Flaggschiffprojekt Laguna Verde, von denen die gemessene und angezeigte Ressource um 39 % auf 1,1 Millionen Tonnen LCE erhöht wurde, Verstärkung des wirtschaftlichen Po

Hochstufung der JORC-Ressource auf 1,8 Millionen Tonnen LCE im Flaggschiffprojekt Laguna Verde, von denen die gemessene und angezeigte Ressource um 39 % auf 1,1 Millionen Tonnen LCE erhöht wurde, Verstärkung des wirtschaftlichen Potenzials

17.07.2023 - CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die Energiewende vorantreibt, gibt eine aktualisierte JORC-Ressourcenschätzung von 1,8 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent ("LCE") mit einem Lithiumgehalt von 200 mg/L auf dem Projekt Laguna Verde bekannt. Diese Hochstufung beinhaltet eine erhebliche Steigerung (39 %) der gemessenen und angezeigten Ressource auf 1,1 Millionen Tonnen LCE, einschließlich einer großen Steigerung (174 %) der gemessenen Ressource.

Diese Erhöhung der gemessenen und angezeigten Ressource wird in der Vormachbarkeitsstudie ("PFS") verwendet, die derzeit durchgeführt wird. Diese Studie untermauert den Weg des Projekts bis zur Produktion, den Kapitalbedarf und wird CleanTech Lithium bei der Kontaktaufnahme mit potenziellen strategischen Partnern unterstützen.

Zusammenfassung des Upgrades:

Tabelle 1: Vergleich der JORC-Ressourcenschätzungen von Laguna Verde: September 2022 und Juli 2023

Diese Ressourcenschätzung entspricht den Erwartungen des Vorstands, wobei die Erhöhung der Kategorie „Measured + Indicated“ nun für eine Produktionsrate von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Jahr für einen Betrieb von mehr als 30 Jahren ausreicht.

Höhepunkte:

- Nach erfolgreichen Bohrprogrammen im 1. Halbjahr 2023 wurde die JORC-Ressourcenschätzung bei Laguna Verde auf 1,8 Millionen Tonnen LCE mit einem Gehalt von 200 mg/L Lithium angehoben

- Die gemessene und angezeigte Ressource (Measured and Indicated) wurde um 39 % auf 1,1 Millionen Tonnen LCE erhöht, wovon die gemessene Ressource um 174 % auf 0,46 Millionen Tonnen LCE stieg.

- In der PFS/DFS-Phase, in der die Bergbaureserven berechnet werden, werden die gemessenen Ressourcen zur Entwicklung der nachgewiesenen Reserven und die angezeigten Ressourcen zur Berechnung der wahrscheinlichen Reserven herangezogen, weshalb der starke Anstieg der gemessenen Ressourcen ein gutes Zeichen für die Reservenberechnung in der PFS/DFS-Phase ist.