Börse am Donnerstag – Ein gutes Halbjahr

Alle 14 Tage stellt sich Manfred Schmid aus der Marktsteuerung der Börse München, den Fragen von Ulrich Kirstein zum aktuellen Börsengeschehen. Wer live dabei sein möchte, kann sich kostenlos einwählen und hat die Möglichkeit, direkt im Chat Fragen zu stellen.

Das erste Halbjahr 2023 lief an den Börsen eigentlich sehr gut, doch Anfang Juli erfolgte im Dax ein Einbruch, der aber rasch wieder aufgeholt werden konnte. Warum, dieser Frage geht Manfred Schmid nach, es hat, soviel sei verraten, viel mit der jeweiligen Erwartungshaltung gegenüber den Notenbanken zu tun. Außerdem behandeln Manfred Schmid und Ulrich Kirstein noch die “Glorreichen Sieben” Aktien und untersuchen, wie es mit Börsengängen in letzter Zeit geklappt hat. Außerdem stellt sich die Frage, was es bei Nebenwerten zu beachten gilt.