Bankenaufsicht Bafin verlängert Geldwäsche-Auflagen gegen N26

N26 hat nach eigenen Angaben mehr als acht Millionen Kunden in 24 Ländern und ein jährliches Transaktionsvolumen von über 100 Milliarden Euro. Bei N26 arbeiten derzeit mehr als 1500 Beschäftigte./chd/DP/stk

N26 erklärte, man habe die 2021 veröffentlichte Anordnung zu den Themen Geschäftsorganisation und Risikomanagement "vollständig erfüllt". "N26 hat in den vergangenen Jahren umfassend in Präventionsmaßnahmen im Bereich Geldwäsche investiert sowie diesen personell verstärkt und technologisch optimiert." Die jüngste Anordnung erkenne "diese signifikanten Fortschritte an" und enthalte einen Plan, um offenen Fragen zu klären. "N26 wird auch weiterhin in enger Abstimmung mit der Bafin und dem Sonderbeauftragten zusammenarbeiten, um die aktualisierte Anordnung mit den entsprechenden Maßnahmen vollumfänglich umzusetzen."

BERLIN (dpa-AFX) - Die Neo-Bank N26 wird auch in Zukunft bei ihrem Wachstum durch Auflagen der Bankenaufsicht Bafin beschränkt. Das Berliner Start-up darf nach einer Anordnung der Bafin, die am Montag in Frankfurt bekanntgegeben wurde, auch weiterhin nur maximal 50 000 Neukunden im Monat annehmen. Hintergrund sei, dass N26 trotz einiger Fortschritte nach wie vor Defizite in seinen Systemen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung habe, erklärte die Bafin. Daher sei auch das Mandat eines Sonderbeauftragten verlängert worden, der bei dem Berliner Start-up die Umsetzung der Anti-Geldwäsche-Maßnahmen überwachen soll.

