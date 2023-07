Bain-Studie zum globalen Luxusgütermarkt / Edelmarken bleiben auf Rekordkurs

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Wien/Zürich (ots) -- Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten legt weltweiter Markt für persönlicheLuxusgüter weiter deutlich zu und kommt 2022 auf 345 Milliarden Euro- Bis Ende des Jahrzehnts könnte sich der Umsatz gegenüber 2020 mehr alsverdoppeln- Nach Aufhebung der Corona-Restriktionen trägt insbesondere dasTourismusgeschäft in Europa zur positiven Entwicklung des High-End-Sektors bei- Luxusbranche sollte sich den wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen stellenund auf neue Technologien setzenDie Luxusgüterindustrie hat sich zuletzt in glänzender Verfassung präsentiert.Nach dem Höchstwert von 345 Milliarden Euro im Jahr 2022 - gegenüber den 290Milliarden Euro 2021 ein Plus von rund 19 Prozent - wächst der weltweite Marktfür persönliche Luxusgüter solide weiter. In den ersten drei Monaten 2023 dürfteder Umsatz der Edelmarken mit hochwertiger Kleidung, Schuhen, Lederwaren, Parfümund Schmuck trotz aller wirtschaftlichen Risiken und der geopolitischenInstabilität im Vergleich zum Vorjahresquartal um bis zu 11 Prozent zugenommenhaben. Für das Gesamtjahr 2023 wird das Plus je nach Konjunkturentwicklungvoraussichtlich zwischen 5 und 12 Prozent betragen. Zu diesem Ergebnis kommendie internationale Unternehmensberatung Bain & Company und der italienischeLuxusgüterverband Fondazione Altagamma im aktuellen Frühjahrsupdate ihrer "Luxury Goods Worldwide Market Study (https://www.bain.com/insights/from-surging-recovery-to-elegant-advance-the-evolving-future-of-luxury/) ".Internationaler Tourismus treibt Dynamik in EuropaAuch für die kommenden Jahre stehen die Zeichen auf Wachstum. Laut Studie könntedas weltweite Marktvolumen bis 2030 auf bis zu 570 Milliarden Euro steigen, wasgemessen an den 220 Milliarden Euro des Jahres 2020 weit mehr als eineVerdopplung bedeuten würde. "Die Luxusgüterindustrie tritt in eine neuepost-pandemische Wachstumsphase ein, in der Anpassungsfähigkeit und Resilienzentscheidend sein werden", erklärt Bain-Partnerin und BranchenexpertinMarie-Therese Marek. "Erfolgreiche Marken fokussieren sich holistisch auf ihreKundschaft, managen ihre regionale Ausrichtung und offerieren ein hochwertigesAngebot mit entsprechendem Clienteling und Erlebnischarakter. Zudem setzen siegezielt auf ausgewählte ikonische und zeitlose Produkte."Allerdings sind die Aussichten für die Branche von Region zu Regionunterschiedlich. Europa hat ein starkes erstes Quartal 2023 verzeichnet, was vorallem an der anhaltenden Kauffreude der besonders Wohlhabenden lag. Und dass derinternationale Tourismus nach dem weltweiten Ende der Corona-Restriktionenzurückgekehrt ist, hat das Luxusgeschäft zusätzlich belebt. "Nichtsdestotrotz