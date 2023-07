(Berichtigte Neufassung der Meldung von 9.32 Uhr. Die ukrainische Luftwaffe verbreitete ein Dementi, nachdem mehrere ukrainische Medien Luftwaffensprecher Ihnat falsch zitiert hatten.)

KIEW (dpa-AFX) - Die erste Gruppe ukrainischer Piloten ist bereit zum Training an den Kampfjets vom Typ F16 im Ausland. "Wir warten, dass die erste Gruppe ausreist und dann folgt die zweite", sagte Luftwaffensprecher Jurij Ihnat am Montag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Ukraine. Insgesamt sollen mehrere Dutzend Ukrainer an den Kampfjets des US-Typs ausgebildet werden. Technisches Personal werde ebenfalls geschult.