UBS stuft BBVA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 9,00 auf 9,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 28. Juli anstehenden Zahlen dürften ein ordentliches zweites Quartal der spanischen Bank belegen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Weg für steigende Ergebnisschätzungen (EPS) werde aber steiler, und der Fokus dürfte auf Nachrichten zu Kapitalausschüttungen liegen./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 17:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 7,072EUR gehandelt.