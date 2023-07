Bundesbank sieht weiten Weg für neue digitale Zahlungsvarianten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank hat sich zurückhaltend in der Frage einer zügigen Einführung von neuen digitalen Zahlungsvarianten im Bankenbereich gezeigt. Zwar beschäftige sich ein Großteil der Akteure in der Finanzindustrie derzeit mit der Frage, wie die Zahlungsabwicklung unter Nutzung neuer digitaler Technologien funktionieren könnte, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Allerdings seien viele Initiativen bislang noch nicht über den Prototyp-Status hinausgegangen.

Derzeit beschäftigen sich Geschäftsbanken, aber auch viele Zentralbanken, mit den Möglichkeiten neuer Digitaltechniken im Geldwesen. Dazu zählt etwa die automatisierte Abwicklung von Geschäftsprozessen durch sogenannte "Smart Contracts". Grundsätzlich geht es um die Nutzbarmachung neuer digitaler Verfahren, die auch durch bereits existierendes Digitalgeld wie Bitcoin genutzt werden, etwa das Konzept dezentraler Datenbanken wie "Blockchain". Der auf europäischer Ebene angepeilte digitale Euro zählt grundsätzlich auch zu dem großen Themenbereich, um ihn geht es im Monatsbericht der Bundesbank aber nicht.