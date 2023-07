Warum Verbraucher Unternehmens-Kanälen entfolgen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Eine Studie im Auftrag von Gelbe Seiten zeigt, was

Verbraucher an den Social Media-Auftritten von Unternehmen stört - und deckt

auf, welche Branchen dabei am schlechtesten weg kommen.



Irrelevante Informationen, politisch unangemessene Inhalte und zu viele

Postings: Das sind die drei wesentlichen Gründe, wegen denen Verbraucher*innen

den Social Media-Seiten von Unternehmen nicht mehr folgen würden. Wie eine

Studie des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag von Gelbe Seiten ergab,

ist die Häufung für sie nicht relevanter Informationen für die Hälfte aller

Nutzer*innen ein Grund, weshalb sie einem Unternehmen in sozialen Medien nicht

mehr folgen würden. Auch wurden politisch und gesellschaftlich unangemessene

Inhalte (49 Prozent) sowie der Fehler von Betrieben, zu viele Posts abzusetzen

(29 Prozent), als wichtigste Gründe für die Bereitschaft genannt, den

"Entfolgen"-Button bei Facebook, Instagram oder auf anderen Social Media-Kanälen

zu drücken.