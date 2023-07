Bei About You soll es auch mit den Umsätzen weiter aufwärts gehen. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse zwar nur um 1%, doch der Vorstand beobachtet im zweiten Quartal eine leichte Beschleunigung des Wachstums. Von 2024 an werden wieder zweistellige Wachstumsraten in Aussicht gestellt. Umsatzausweitung und konsequente Sparmaßnahmen in Marketing und Vertrieb sorgen für den operativen turnaround. About You ist auf dem richtigen Weg.

Die Aktien gehören zu zwei Dritteln dem Familienclan der Versandhausdynastie Otto, die in ihrer Historie so manche Flaute überstanden hat. Doch am Mittwoch kamen gute Nachrichten. Die Hanseaten haben im ersten Quartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben. Der Aktienkurs sprang um 41%! Im Fahrwasser von About You legte auch Zalando, die große Schwester, kräftig zu. Der Aktienkurs stieg um 14%.

Das operative Ergebnis (Ebitda) ist mit 4,2 Millionen ins Positive gedreht, im Vorjahr gingen noch nahezu 29 Millionen über die Wupper. So sind beispielsweise Werbekampagnen zum Eintritt in neue Märkte konsequent zurückgefahren worden. Mit Erfolg: Nur die Marketingausgaben reduzierten sich dadurch im ersten Quartal um mehr als die Hälfte auf gut 51 Millionen. About You steigert dennoch mit gezielten Aktionen die Markenbekanntheit. So bestehen Kooperationen mit Promis wie der Schauspielerin Emma Roberts, der Schauspielerin Milli Boby Brown oder der Sängerin Katy Perry.

Auf diese Art und Weise versucht About You das Wachstumstempo über Marktniveau halten zu können. Die Hanseaten rüsten sich für weiteres Wachstum. Soeben wurde ein drittes Logistikzentrum in Polen in Betrieb genommen. Bei dem Internethändler fängt auch das cash an zu sprudeln. Im ersten Quartal verzeichnet das digitale Modeunternehmen einen Mittelzufluß von rund 11 Millionen, nachdem im letzten Jahr der „free cash flow“ bei einem Minus von mehr als 24 Millionen gelandet war.

Wermutstropfen sind die branchenweit hohen Lagerbestände. Dies führt zu Rabattschlachten, die die Margen unter Druck bringen. Aber es gibt weitere Stellschrauben. So haben die Hamburger, wie die große Schwester Zalando, einen Mindestbestellwert für den kostenlosen Versand eingeführt. Wie ebenfalls Zalando hat About You die Gebühren für Händler auf der Plattform leicht angehoben. Sie wollen außerdem prüfen, ob an den für Kunden kostenlosen Retouren festgehalten werden soll. Für den laufenden Turnus stellt der Vorstand einen Umsatzanstieg um 10 bis 20% auf etwa 1,9 bis 2,1 Milliarden. Die Bewertung der Aktie ist mit rund 1 Milliarde günstig. Börsenwert lediglich ein halber Jahresumsatz. Fazit:Spekulation auf den turnaround.