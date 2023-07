RBC stuft DWS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 36 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Jahresviertel sei wohl ein weiteres herausforderndes Quartal für europäische Vermögensverwalter gewesen, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Am negativsten eingestellt sei er für Abrdn, am positivsten aber für DWS. Bei der Fondstochter der Deutschen Bank bleibe der Mittelzufluss positiv. Seine Erwartungen seien höher als die des Marktes./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 01:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 01:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

