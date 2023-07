Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kleve (ots) - Als Krypto-Experte und Gründer der Jan Bräutigam Consulting GmbHunterstützt Jan Bräutigam Investoren bei einem erfolgreichen Start in denKrypto-Markt. Viele Anleger halten sich aufgrund von Unkenntnis und scheinbarerIntransparenz bei der Investition in Blockchain-Projekte zurück. Jan Bräutigamhat sich darauf spezialisiert, seinen Kunden mithilfe seiner Krypto-Masterclassden Unterschied zwischen vertrauenswürdigen Coins und schwarzen Schafen zuerklären. Hier erfahren Sie, woher der schlechte Ruf der Branche kommt und wiees gelingt, sich dort erfolgreich zu positionieren.Bei Investoren wird das Thema Krypto-Währungen kontrovers diskutiert. Vielesehen in Blockchain-Investments einen äußerst spekulativen Markt, andere glaubenhingegen, mit digitalen Währungen über Nacht ein Vermögen verdienen zu können.Fest steht, dass sich einige Anleger mit vorausschauenden Investitionen inunterschiedliche Krypto-Währungen einen beachtlichen Wohlstand aufbauen konnten.Für den Krypto-Experten Jan Bräutigam ist es daher wichtig, dass die Anlegerverstehen, was Blockchain tatsächlich ist. Aktuell entstehen immer wieder neueKrypto-Modelle, die auch für Privatanleger reizvoll sind. Es ist jedochentscheidend, sich das nötige Wissen anzueignen und sich im Bestfall vonerfahrenen Experten begleiten zu lassen, bevor der Anleger in den Markteinsteigt. Denn Betrugsfälle wie die Fake-Kryptowährung OneCoin sollten Anlegernicht davon abhalten, in die Zukunftsbranche der Krypto-Währungen zuinvestieren. Der Vergleich zwischen Schwimmer und Nichtschwimmer kann an dieserStelle hilfreich sein. Niemand würde einem Nichtschwimmer dazu raten, einen Seezu durchschwimmen. Doch für einen fähigen und versierten Schwimmer stellt dieseUnternehmung nur ein marginales Risiko dar. Genauso verhält es sich mit derInvestition in unterschiedliche Blockchain-Modelle. Wer einmal begriffen hat,wie die Technologie funktioniert, kann sich durchaus auch an neue Projektewagen. Daher hat es sich das Team der Jan Bräutigam Consulting GmbH zur Aufgabegemacht, Neuanleger aufzuklären und in ihrer Krypto-Masterclass wertvollesWissen über den Einstieg in den Krypto-Markt zu vermitteln. Was es hierbei imDetail zu wissen gilt, hat Jan Bräutigam im Folgenden zusammengefasst.Regelmäßiges Halving bei Bitcoin als Chance nutzenAnhand des Bitcoin-Charts von 2012 bis 2021 lässt sich ein vierjähriger Zykluserkennen, der mit dem Bitcoin-Halving korreliert. Das Halving reduziert dieBelohnung für das Mining von Bitcoins um die Hälfte, was wiederum zu einerVerringerung des Angebots führt. Diese Bitcoin-Halvings fanden in den Jahren2012, 2016 und 2020 statt. Nach jedem Halving kam es zu einer signifikanten