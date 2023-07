Größte Gesellenfreisprechung in einem Gesundheitshandwerk 651 neue Hörakustik-Gesellen und -Gesellinnen (FOTO)

Lübeck (ots) - Die bundesweit größte Gesellenfreisprechung in einem

Gesundheitshandwerk fand am 15. Juli 2023 in Lübeck statt: 651 Auszubildende des

Hörakustiker-Handwerks aus dem ganzen Bundesgebiet wurden feierlich in den

Gesellenstand gehoben, nachdem sie ihre Ausbildung mit der Gesellenprüfung in

diesem Sommer erfolgreich abgeschlossen haben.



Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) , begrüßte

die neuen Gesellinnen und Gesellen im Festsaal der Musik- und Kongresshalle

(MuK) in Lübeck und nahm ihre Freisprechung nach Handwerkstradition vor. Schmidt

gratulierte den jungen Menschen zum erfolgreichen Abschluss einer

anspruchsvollen Ausbildung und sagte: "Vermitteln Sie Kundennähe und Kompetenz.

Zeigen Sie Zuverlässigkeit, Ideenvielfalt und Flexibilität. Jeder Kunde, aber

auch jeder Jugendliche, der vor der Entscheidung für eine Berufsausbildung

steht, muss erkennen: Ohne Handwerk geht es nicht." Der Hörakustikmeister, der

sich schon seit vielen Jahren für seinen Berufsstand engagiert, ergänzte:

"Deshalb wünsche ich mir, Sie bald als Meisterschüler wieder in der Akademie für

Hörakustik begrüßen zu können. Unsere Akademie steht für Qualität, Ausbildung

und Innovation."