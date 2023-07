Westport veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 am Dienstag, 8. August 2023

Die Westport Fuel Systems Registered (Old) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 0,661EUR gehandelt.

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com.

VANCOUVER, BC, 17. Juli 2023 /PRNewswire/-- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) gibt bekannt, dass es die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 am Dienstag, den 8. August 2023, nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Am Mittwoch, den 9. August 2023 findet eine Telefonkonferenz und ein Webcast zur Besprechung der Finanzergebnisse und anderer Unternehmensentwicklungen statt.

