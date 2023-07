Röther-Gruppe übernimmt große Teile des Herrenmodehersteller Ahlers

HERFORD (dpa-AFX) - Der Modehändler Röther übernimmt große Teile des insolventen Herrenmodeherstellers Ahlers. Die Unterzeichnung der Verträge werde kurzfristig erfolgen, teilte die Ahlers AG am Montag mit.

Die Röther-Gruppe wird demnach die für die Fortführung des Geschäftsbetriebs der Ahlers-Gruppe mit den Marken Pierre Cardin, Baldessarini, Pioneer Jeans und Pionier Berufskleidung notwendigen materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände erwerben. Außerdem kaufe sie die Anteile an der Gesellschaft Otto Kern und an den Vertriebsgesellschaften in Polen, Schweiz, Frankreich, Österreich, Ungarn und Spanien sowie die Anteile an der Produktionsgesellschaft in Sri Lanka. Der Veräußerungserlös stehe den Gläubigern zu.