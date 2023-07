UBS stuft Siemens Energy auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Aktien europäischer Investitionsgüterhersteller hätten seit Jahresbeginn stärker als der Markt zugelegt und sollten sich auch weiterhin besser entwickeln, obwohl das Umfeld im zweiten Quartal schwieriger gewesen sei als in den vorangegangenen Quartalen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Siemens Energy seien Unsicherheiten wegen technischer Probleme bei der Tochter Siemens Gamesa nach einem deutlichen Kursrückgang inzwischen angemessen eingepreist./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 17:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 15,36EUR gehandelt.



