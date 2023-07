UBS stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die am 26. Juli anstehenden Quartalszahlen dürften belegen, dass sich die breitere Aufstellung der französischen Bank bezahlt mache, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 02:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 02:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 56,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mate Nemes

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m