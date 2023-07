Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schörfling am Attersee (ots) - Die Geschäftsführer der digitalenUnternehmensberatung Digital Blocks, Josef Zauner und Julian Mehlig, haben sichauf die Digitalisierung samt Umsetzung in der Praxis in der Handwerksbranchespezialisiert. Sie finden mit ihren Kunden Chancen und Potenziale zurWeiterentwicklung und begleiten diese auch Schritt für Schritt bei derUmsetzung. Digital Blocks bietet Handwerksbetrieben eine Plattform, welchedigitale Schulungs- und Onboarding-Inhalte mit Präsenzveranstaltungenkombiniert. Hier erfahren Sie, was Handwerksunternehmen beim Onboarding neuerMitarbeiter beachten sollten.Trotz fortschreitender Digitalisierung zählt das Handwerk noch zu denWirtschaftszweigen mit einem sehr niedrigen Digitalisierungsgrad. Das liegtmitunter daran, dass Handwerksbetriebe in der Regel traditionsbewusste,inhabergeführte Familienunternehmen sind und auf bewährte Methoden setzen,welche sich in der Vergangenheit etabliert haben. Doch die Verweildauer vonMitarbeitern in den Betrieben hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen,was dazu führt, dass die hohe Fluktuation von Arbeitnehmern Arbeitsprozessedeutlich verlangsamt. Denn viele Unternehmen unterschätzen die Auswirkungen, dieEinarbeitungsprozesse auf das Stammpersonal haben. Erfahrene Mitarbeiter undFührungskräfte müssen neben ihrer eigentlichen Tätigkeit immer häufiger neuesPersonal anlernen. Doch in den meisten Fällen ist die Stammbelegschaft bereitsvöllig mit ihren Aufgaben ausgelastet, was dazu beiträgt, dass die zusätzlichenOnboarding-Prozesse nur schleppend vorankommen. Nicht selten sind die FolgenFrustration und eine verringerte Leistung des gesamten Unternehmens, wie auchJosef Zauner und Julian Mehlig von Digital Blocks bestätigen.Mit ihrer digitalen Unternehmensberatung haben sie die Bedeutung einesstrukturierten Onboarding-Prozesses begriffen und helfen ihren Kunden, Systemefür eine schnelle und hochwertige Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie gezielteWeiterbildung bestehender Mitarbeiter zu implementieren. Dabei ist dieVerteilung von Kompetenzen und Wissen essenziell für einen geordnetenOnboarding-Prozess und wirkt sich positiv auf die Arbeitgebermarke sowie dieAttraktivität eines Betriebs aus. Auf ihrer hybriden Onboarding- undSchulungsplattform kombinieren die Experten digitale Wissensvermittlung mitPräsenzveranstaltungen. Ein wesentlicher Vorteil von hybriden Onboarding- undLernprozessen besteht in der gleichbleibenden Qualität der Lerninhalte,unabhängig von der anlernenden Person. Unternehmen können darauf vertrauen, dasskein Wissensverlust entsteht und sämtliche Informationen stets jedem neuen