JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach ersten Quartalsberichten von US-Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Die Trends in den USA wirkten insgesamt solide, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Europäische Banken dürften aber noch besser abschneiden als ihre US-Konkurrenten. Seine Top-Empfehlungen in Europa sind neben Intesa Sanpaolo die UBS, Julius Bär, Banco Sabadell und Allied Irish Banks./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 18:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 2,433EUR gehandelt.