Bank of America: Nach dem Sommer Aktien shorten!

Anleger stecken so viel Geld in Aktien, dass diese in der zweiten Jahreshälfte reif für Leerverkäufe seien, so die Strategen der Bank of America (BofA). Globale Aktienfonds haben demnach in den vergangenen sieben Wochen Zuflüsse in Höhe von fast 70 Milliarden US-Dollar verzeichnet, schreibt die Bank in einem Vermerk unter Berufung auf Daten von EPFR Global.

US-Aktien haben sich in der vergangenen Woche erholt. Anzeichen für eine Abkühlung der Inflation haben die Wetten auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve erhöht. Besonders Technologiewerte legten eine Rallye hin, da höhere Zinsen einen größeren Abschlag auf den Barwert künftiger Gewinne in diesem Sektor bedeuten. Der Fear and Greed Index von CNN notiert seit mehreren Wochen im "extremen Gier"-Bereich.