UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Nachdem etliche Chemieunternehmen schon Quartals-Eckdaten vorgelegt und die Jahresziele gesenkt hätten, sei das negative Überraschungspotenzial für die Zahlen nun begrenzt, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) in den vergangenen Wochen bereits reduziert, für die Gasekonzerne aber vergleichsweise wenig. Für die anstehenden Zwischenberichte von Linde und Air Liquide, die noch keine Daten vorab bekannt gegeben hätten, bleibe er positiv gestimmt./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 14:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 159,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m