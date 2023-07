Im Zeitraum zwischen Ende Oktober 2020 und Anfang Mai dieses Jahres legte BAE-Systems von 395,9 auf 1.037 GBp zu, dies entspricht einem Kursaufschlag von knapp 162 Prozent. An den aktuellen Rekordständen angelangt konsolidiert das Papier seit nunmehr zwei Monaten und begab sich auf eine innere Trendlinie um 883,4 GBp abwärts. Hierbei lässt sich seit den Jahreshochs allerdings eine fünfwellige Impulswelle erkennen, auf die nun eine 1-2-3-Erholung und aus technischer Sicht anschließend eine neuerliche Verkaufswelle folgen sollte.

Die sichtlich stark gelaufenen Aktien zahlreicher Rüstungskonzerne konsolidieren, für das BAE-Systems Papier lässt sich kurzzeitig nun Aufwärtspotenzial an 952,8 und darüber 973,8 GBp ableiten. Von dort aus sollten dann aber wieder fallende Notierungen eingeplant werden, vorläufig auf das Niveau von 847,7 GBP und darunter das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 792 GBp. Oberhalb von 1.000 GBp würde dann allerdings die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück zu den Rekordständen bei 1.037 GBp deutlich zunehmen. Ob an dieser Stelle nicht allerdings noch ein Doppelhoch folgt, lässt sich an dieser Stelle noch nicht klar verifizieren.

