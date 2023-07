DevvStream lanciert Programm zur Verringerung von Methanemissionen aus stillgelegten Öl- und Gasbohrlöchern in Abstimmung mit dem American Carbon Registry

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 17. Juli 2023 / IRW-Press / — DevvStream Holdings Inc. (NEO: DESG) (OTCQB: DSTRF) (FWB: CQ0) („DevvStream“ oder das „Unternehmen“), ein führender Generierer von Emissionszertifikaten mit Spezialisierung auf Technologielösungen, freut sich, die Lancierung seines Programms zur Versiegelung von stillgelegten Öl- und Gasbohrlöchern („Orphaned Oil and Gas Well Sealing Program“ oder das „Programm“) bekannt zu geben, das auf eine vom American Carbon Registry (ACR) entwickelte und vor kurzem eingeführte Methodik abgestimmt ist und in Kooperation mit DevvStreams Technologiepartner TS-Nano umgesetzt wird. Das Programm ist für Hunderte von laufenden Versiegelungsprojekten ausgelegt (wobei jedes Projekt bis zu 200 Bohrlöcher umfasst) und dient der Lösung des Problems stillgelegter Bohrlöcher, deren Zahl alleine in den Vereinigten Staaten auf mehrere Millionen geschätzt wird (1).

DevvStream hat das Programm im Rahmen einer Live-Präsentation anlässlich der National Association of State Trust Lands (NASTL)-Jahreskonferenz am 11. Juli in Santa Fe (New Mexico) vorgestellt, bei der Vertreter aus mehr als 20 Staaten anwesend waren.

Stillgelegte Bohrlöcher sind nicht mehr aktiv, nicht versiegelt und haben keinen eingetragenen solventen Eigentümer, was jährlich Millionen von Tonnen CO2-Äquivalenten Emissionen verursacht. Mit der Beseitigung dieser Methanquellen könnte das Klimarisiko erheblich verringert werden. Nachdem das Programm in Anlehnung an die vom ACR veröffentlichte Methodik entwickelt wurde, erfüllt es zudem die Zulassungsvoraussetzungen und den Rechnungslegungsrahmen, welche für die Generierung hochwertiger Emissionszertifikate erforderlich sind.

Im Vorfeld der Programmeinführung konnte TS-Nano mehrere wichtige Meilensteine umsetzen, darunter auch die erfolgreiche Versiegelung von einem Dutzend Bohrlöchern, die Rekrutierung neuer Außendienstmitarbeiter und die Einrichtung einer eigenen Anlage in Hobbs (New Mexico) für das Permian Basin, das größte ölproduzierende Becken in den Vereinigten Staaten. Innerhalb der Programmstruktur wird TS-Nano die Rolle des zertifizierten Methanprüfers in Übereinstimmung mit der ACR-Methodik übernehmen. DevvStream plant die Umsetzung eines hybriden Finanzierungsmodells, bei dem sowohl das Unternehmen als auch externe Partner das erforderliche Kapital für die im Programm erfassten Bohrlöcher bereitstellen.