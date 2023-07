Mit dem Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen haben sich neue Herausforderungen ergeben. Insbesondere die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien, die eine große Gefahr für die Umwelt darstellt. Obwohl das Recycling von Schwermetallen wie Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel und anderen in Batterien vorkommenden Metallen der bevorzugte Ansatz ist, führt der Extraktionsprozess oft zu Umweltverschmutzung. Derzeit ist das Recycling aufgrund des Mangels an fortschrittlicher Technologie teurer als die Entsorgung.

Ein Unternehmen hat sich jedoch erfolgreich dieser gewaltigen Herausforderung gestellt. Green Mineral Inc. hat eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die die Kraft von Mikroalgen zur Gewinnung von Lithium aus Altbatterien nutzt und damit einen wichtigen globalen Meilenstein setzt. Jung Kwang-Hwan, der Vertreter von Green Mineral, wurde am 30. Nachmittag des vergangenen Monats in seinem Forschungslabor in der Sogang Universität, Mapo-gu, Seoul, interviewt. Jung betonte: "Im Gegensatz zu konventionellen chemischen Methoden, die auf organische Lösungsmittel für das Batterierecycling angewiesen sind, bietet unser umweltfreundlicher Ansatz ökologische Vorteile und ist gleichzeitig wirtschaftlich tragfähig". Er bezeichnete dies als einen "Paradigmenwechsel im Bereich des Recyclings gebrauchter Batterien".

Als Professor an der Fakultät für Biowissenschaften der Sogang-Universität forschte Jung zunächst an der Verwendung von Mikroalgen zur Beseitigung von strahlenden Substanzen. Vor über einem Jahrzehnt machte er eine bedeutende Entdeckung hinsichtlich der Anwendbarkeit dieser Technologie zur Gewinnung von Lithium aus gebrauchten Batterien.

Er wurde auf das Vorhandensein von Chlorella, einer Art von Mikroalgen, aufmerksam gemacht. Chlorella, bekannt als funktionelles Lebensmittel, besitzt die einzigartige Fähigkeit, Metallionen wie Lithium in Karbonate umzuwandeln. "Es funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie die Muscheln der Schalentiere", erklärt Jung. "Wenn Kalzium in die Zellmembran von Schalentieren eindringt und mit Kohlendioxid reagiert, wandelt es sich in Kalziumkarbonat um, das sich verfestigt und freigesetzt wird. Auch Chlorella zeigt eine ähnliche Reaktion mit Lithium, was zu einer Biomineralisierung führt, bei der die Zellen Mineralien bilden".