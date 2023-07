Das Berliner Testament - viele Wege führen zum Ziel

Hamburg (ots) - Das Berliner Testament ist die unter Eheleuten beliebteste

Testamentsform. Bei richtiger Gestaltung ist es regelmäßig ein wirtschaftlich

und familiär sinnvolles Instrument zur Regelung des eigenen Nachlasses.

Unentbehrlich ist allerdings eine vorherige rechtliche Beratung, am besten durch

eine Notarin oder einen Notar.



Das Berliner Testament in "Reinform"





Wenn Eheleute gemeinsam ihre Erbangelegenheiten regeln, greifen sie häufig aufdas sogenannte Berliner Testament zurück. Dabei setzen sie sich gegenseitig zuAlleinerben ein und bestimmen sogenannte Schlusserben, in der Regel diegemeinsamen Kinder, die nach dem Tod des Längerlebenden den verbleibendenNachlass erhalten. Stirbt ein Ehepartner, erbt der überlebende Ehepartner alsozunächst alles, nach dessen Tod erben dann die Kinder. "Für viele Familien istdies eine wirtschaftlich sinnvolle und auch zwischen den Generationen weithinakzeptierte Gestaltung", berichtet Dr. Benjamin Karras, Geschäftsführer derHamburgischen Notarkammer. "Der längerlebende Ehepartner soll wirtschaftlichabgesichert werden und die Kinder erhalten zum Schluss das verbleibende Vermögender Eltern".Steuerliche Nachteile durch das Berliner Testament?Den größten Vermögensposten von Eheleuten bilden oft Immobilien. In Zeitensteigender Immobilienpreise wird vom Berliner Testament immer häufiger mit derBegründung abgeraten, dass dieses erbschaftsteuerlich nachteilig sei. Da dieKinder beim Tod des ersten Ehegatten nichts erben, würden insoweit derensteuerliche Freibeträge in Höhe von zur Zeit EUR 400.000,00 je Kind nichtausgeschöpft und damit quasi "verschenkt". "Dies ist zwar im Ansatz richtig, dadie Kinder ausschließlich Erben des längerlebenden Elternteils werden", führtDr. Karras weiter aus. "Man sollte aber genau die vorhandenen Vermögenswerte undmögliche steuerliche Privilegierungen z.B. bei selbstgenutztem Wohneigentumprüfen, bevor ein steuerlicher Änderungsbedarf angenommen wird."Steueroptimierte Gestaltung ist möglichZudem gibt es selbst bei einem größeren Vermögen Wege, das Berliner Testamentsteuerlich sinnvoll zu gestalten und gleichzeitig dem überlebenden Ehepartnerweitgehende Entscheidungsfreiheit einzuräumen. So kann beispielsweise geregeltwerden, dass die Kinder und/oder Enkelkinder beim Tod des ersten Elternteilsbereits Vermögenswerte im Wege eines sogenannten Vermächtnisses aus derErbschaft erhalten, was dazu führt, dass steuerliche Freibeträge genutzt werden.Ferner kann die lebzeitige Schenkung von Vermögenswerten ein effektives Mittelzur Senkung der Erbschaftsteuerlast sein.Rechtliche Beratung ist sinnvollBei Fragen zur Testamentsgestaltung stehen Notarinnen und Notare zurindividuellen Beratung zur Verfügung. Wollen nicht miteinander verheiratetePaare gemeinsam ihren letzten Willen regeln, führt ohnehin kein Weg an derNotarin oder dem Notar vorbei: Ein Erbvertrag, der in seinen Wirkungen einemgemeinschaftlichen Testament gleichkommt, muss nämlich zwingend notariellbeurkundet werden.Eine rechtliche Beratung ist auch deshalb sinnvoll, weil ein Ehegattentestamentweitere Fragen aufwirft. Das Berliner Testament in seiner herkömmlichen Formführt beispielsweise dazu, dass die Kinder beim ersten Todesfall enterbt werdenund einen Pflichtteilsanspruch geltend machen könnten. Dieses Risiko kannallerdings durch geschickte Gestaltung des Berliner Testaments erheblichgemindert werden.Außerdem erzeugt das Berliner Testament oftmals eine Bindungswirkung für denüberlebenden Ehegatten. Sind z.B. die gemeinsamen Kinder als Schlusserbeneingesetzt, kann ein Ehegatte das Testament nach dem Tod des anderen in derRegel nur ändern, wenn sich die Eheleute diese Änderungsmöglichkeit im Testamentausdrücklich vorbehalten haben. Selbst bei geänderten Lebensumständen wie derWiederverheiratung oder gar der Geburt weiterer Kinder können dietestamentarischen Regelungen nicht mehr angepasst werden. "Gerade bei jungenEheleuten besteht die Gefahr, dass eine vor mehreren Jahrzehnten sinnvolleRegelung nicht mehr zu den aktuellen Verhältnissen passt", berichtet Dr. Karras."Auch hierfür kann jedoch durch entsprechende Regelungen im Testament vorgesorgtwerden. Eine juristische Begleitung durch eine Notarin oder einen Notar kannsomit helfen, den Familienfrieden für kommende Generationen zu bewahren."