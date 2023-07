Century Lithium ernennt neuen Direktor

17. Juli 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) („Century Lithium“ oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium ... ) freut sich, die Ernennung von Dr. Corby G. Anderson in sein Board of Directors mit Wirkung vom 14. Juli 2023 bekannt zu geben.

Dr. Anderson ist ein lizenzierter Chemieingenieur mit mehr als 40 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Design, Betrieb von Industrieanlagen, Management auf Unternehmensebene, Bildung, Forschung und professionelle Dienstleistungen. Er hat einen BSc-Abschluss in Chemotechnik von der Montana State University, einen MSc-Abschluss in Metallurgietechnik von der Montana Tech und einen PhD-Abschluss in Bergbautechnik und Metallurgie von der University of Idaho. Zuletzt unterstützte er Century Lithium als technischer Berater, Metallurgie.

„Wir freuen uns, Dr. Anderson im Board of Directors des Unternehmens begrüßen zu dürfen“, sagte Bryan Disher, Vorsitzender von Century Lithium. „Als technischer Berater war Dr. Anderson maßgeblich an der Weiterentwicklung unseres Lithiumprojekts Clayton Valley beteiligt, und wir freuen uns darauf, dass er in seiner neuen Rolle im Board of Directors weiterhin einen Beitrag zum Unternehmen leisten wird.“

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. (ehemals Cypress Development Corp.) ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentral-Nevada, USA, konzentriert. Century Lithium befindet sich derzeit in der Pilotphase von Untersuchungen an Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte. Die Untersuchungen werden in seiner Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, durchgeführt. Ferner macht das Unternehmen Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und die Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.