DAX bleibt unterm Fibonacci-Fächer

Am Freitag hieß es im Insight: "Zu beachten sind zwei Fakten. Zunächst einmal befindet sich der DAX trotz der starken Erholung der Vortage übergeordnet weiterhin in einem Abwärtstrend mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs. Dies würde sich erst mit einem Durchbruch über das vorherige Verlaufshoch bei 16.210 Punkten ändern. Dieses Verlaufshoch wurde am Vortag mit dem Vortageshoch bei 16.189 Punkten knapp verfehlt. Zudem sind sowohl der DAX als auch der S&P 500 seit Wochen stark überkauft. Eine Korrektur hat nur sehr kurzfristig stattgefunden und an der Überkauftheit kaum etwas geändert. Kurzfristig kann sich im DAX als auch im S&P 500 am 10er-EMA im Tageschart orientiert werden. Solange der 10er-EMA nicht unterschritten wird, sind weiter steigende Kurse zu erwarten."

Der 10er-EMA notiert aktuell bei 15.960 Punkten. Im großen Bild zeigt sich die Lage für den DAX bereits sehr bärisch, solange der Fibonacci-Fächer nicht zurückerobert werden kann. Hier könnten sich schon Short-Positionen anbieten, die eng abgesichert werden könnten. Mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart würde sich die Lage weiter eintrüben und ein weiteres Short-Signal generiert werden.