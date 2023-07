Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Laut YouGov-Befragung betrachten 58 Prozent der befragten Unternehmerinnen dieVereinbarkeit von Job und Familie als größere Herausforderung für sich als fürihre männlichen Kollegen.- 38 Prozent gaben finanzielle Risiken als größte Hürde bei derGeschäftsgründung generell an.- 64 Prozent der Befragten wünschen sich einfach zu bedienende digitale Tools,um diese Hürden zu überwinden, aber nur 46 Prozent haben bisher von solchenLösungen Gebrauch gemacht.- Gründerinnen wie Nina Bott, Vivian Wagner und Dr. Christina Jagla zeigen:Digitale Partner ermöglichen schnelle Fortschritte.Dass Unternehmerinnen insgesamt mit einer Vielzahl von Hindernissen konfrontiertsind, die über das hinausgehen, was ihre männlichen Kollegen erleben, ist keinGeheimnis. Eine neue Umfrage von YouGov im Auftrag des Online-GroßhandelsFaire.com beleuchtet die spezifischen Schwierigkeiten, mit denen Frauen bei derGründung und Führung von Unternehmen konfrontiert sind. Dafür wurden über 100Geschäftsinhaberinnen zu ihren Erfahrungen befragt. Das Ergebnis: FinanzielleRisiken sind zwar insgesamt die schwierigste Hürde für Unternehmerinnen, jedochsehen sie die Vereinbarkeit von Care-Arbeit in der Familie und dem Job alsgrößten Nachteil gegenüber männlichen Unternehmern. Große Potenziale, dieseProbleme mithilfe digitaler Tools zu lösen, bleiben jedoch noch ungenutzt.Digitale Partner stärken Gründerinnen den RückenAls insgesamt größte Hürde bei der Gründung eines Unternehmens gaben dieBefragten finanzielle Risiken (38 Prozent) an, gefolgt von komplizierterBürokratie (32 Prozent) und der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie (25Prozent).Diese Erfahrung teilt auch Nina Bott. Der TV-Star führt seit Mai einen eigenenOnline-Shop, ihr drittes Projekt als Unternehmerin. Bei " Easy-Peasy by NinaBott (https://ninabott.de/) " finden Fans und Kochbegeisterte neben NinasKochbüchern schöne und nützliche Küchenutensilien für sich und ihre Kinder sowieweitere Produkte, die das Leben schöner und einfacher machen. Ein weiteresProjekt, das die Vierfachmama neben Schauspiel- und Moderationsjobs und ihrenBuchprojekten unter einen Hut bringt. Als frischgebackene Shop-Besitzerin kannsie die Sorge vor dem finanziellen Risiko gut verstehen. "Im Einzelhandelstellen Ladenhüter das größte Risiko dar. Auch ich habe mich beim Einkaufgefragt: Sind das die besten Produkte für meine Community? Hier war ein Partner,der dieses Risiko für mich klein hält, entscheidend für meine Shop-Eröffnung,"