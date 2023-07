Hut 8 gibt ein Update zum Unternehmenszusammenschluss mit USBTC

TORONTO, 17. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: Hut) (TSX: Hut), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining von digitalen Vermögenswerten (Digital Asset Mining) in Nordamerika und Anbieter einer High-Performance-Computing-Infrastruktur, macht weiterhin Fortschritte bei dem geplanten Unternehmenszusammenschluss, bei dem sich Hut 8 und U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp („USBTC") in einer Fusion zwischen Gleichberechtigten auf Aktienbasis (die „Transaktion") zusammenschließen werden. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen „Hut 8 Corp." („New Hut") tragen und wird ein in den USA ansässiges Unternehmen sein. Es wird erwartet, dass sich New Hut nach die Transaktion als großer, börsennotierter Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.

New Hut hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC") eine weitere Ergänzung zu seinem Anmeldeformular, dem S-4 Registration Statement, eingereicht.

„Wir machen weiterhin Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion mit USBTC und freuen uns darauf, in Kürze die SEC-Zulassung für die Anmeldeerklärung von New Hut zu erhalten", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Wir sind davon überzeugt, dass aus der Fusion ein gestärktes, dynamisches Unternehmen hervorgehen wird, das sowohl durch Bitcoin- als auch durch Fiat-Einnahmen gestützt wird, die in robusten nordamerikanischen Transaktionen generiert werden."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, Aktionäre und Gerichte sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Miner digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und wird von einem Team von geschäftstüchtigen Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Zusammenführung der aufstrebenden und der traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei in Betrieb befindlichen Mining-Standorten für digitale Vermögenswerte in Southern Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und eine der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Minern für digitale Vermögenswerte oder auch den börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 3.000 Quadratmetern geo-diverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Miner von digitalen Vermögenswerten, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Anlagen zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.