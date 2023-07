Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,02 Prozent auf 4506,29 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,26 Prozent auf 15 606,90 Punkte. Am Freitag hatten der marktbreite S&P und der Nasdaq 100 - trotz minimaler Verluste zum Handelsschluss - zuvor ebenfalls stolze Zwischenhochs erreicht. Der S&P 500 war zeitweise auf den höchsten Stand seit April 2022 geklettert, der Nasdaq-Auswahlindex auf ein Hoch seit Januar 2022./ck/he

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Geschäft um 0,08 Prozent auf 34 480,71 Punkte nach. Der bekannteste Wall-Street-Index hatte am Freitag eine starke Woche mit einem knappen Plus beendet und im Handelsverlauf den höchsten Stand seit Dezember erreicht. Das Wochenplus hatte bei über zwei Prozent gelegen.

An heimischen Konjunkturdaten stand lediglich der Empire State Index auf der Agenda, der sich im Juli zwar eintrübte, aber deutlich geringer als erwartet. Unternehmensnachrichten gab es zugleich kaum. Erst im Wochenverlauf sind mit Quartalszahlen von weiteren Großbanken wie der Bank of America , Morgan Stanley und Goldman Sachs , aber auch mit Zahlenwerken des Streaming-Dienstes Netflix und des E-Autobauers Tesla frische Impulse zu erwarten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer insgesamt starken Vorwoche ist der frühe Handel an den US-Börsen am Montag in ruhigen Bahnen verlaufen. Die wichtigsten drei Indizes zeigten sich war uneinheitlich, aber allesamt nicht weit entfernt von ihren Schlussständen vom Freitag.

