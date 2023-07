Teurer Spaß: Luxusaktie Richemont crasht – jetzt rein oder raus?

Eigentlich läuft es gut beim Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont: Im ersten Quartal 2023/2024 (bis 30. Juni) setzte die Unternehmensgruppe, zu der die Luxusmarken Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc gehören, mehr Luxusgüter ab als im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 5,32 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Plus sogar 19 Prozent. Am stärksten war das Wachstum im Asia-Pazifik-Raum (plus 40 Prozent), wo sich besonders die Wiederöffnung Chinas bemerkbar machte. Aber auch der Mittlere Osten und Afrika (plus 15 Prozent) sowie Japan (plus 14 Prozent) entwickelten sich positiv. Lediglich in den USA ging der Umsatz leicht zurück (minus zwei Prozent).

Aktionäre scheinen die Geschäftszahlen anders zu bewerten: Seit Börsenöffnung hat der Titel über neun Prozent nachgelassen und notiert aktuell bei knapp 140 Schweizer Franken (CHF). Ein Grund könnte sein, dass die Erwartungen sehr hoch waren. Richemont verfehlte die ambitionierte Wachstumsprognose um zwei Prozentpunkte. Zum anderen war der Titel bereits hoch bewertet. Am 12. Mai erreichte die Aktie ihr Allzeithoch bei 161,10 CHF – nach einer langen Aufwärtsrallye in der ersten Jahreshälfte.