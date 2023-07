Deutsche Automobilindustrie: Vom Zugpferd zum Sorgenkind

Corona-Pandemie, Störungen von Lieferketten, Krieg in Europa: In den vergangenen Jahren, so scheint es, folgte eine Krise auf die andere, mit teils gravierenden Folgen für die Wirtschaft. Betroffen ist auch die europäische Automobilindustrie. Verglichen mit vorpandemischen Zeiten ist diese deutlich geschrumpft, schreibt das Handelsblatt und beruft sich auf aktuelle Produktionszahlen, die der Redaktion vorliegen.

Allein Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes-Benz haben von Januar bis Mai 2023 etwa eine halbe Million weniger Pkw in Europa produziert als im gleichen Zeitraum in 2019. Das entspricht einem Rückgang von fast 20 Prozent, berechnet das Handelsblatt und betreibt Ursachenforschung: Ausgebremst hätten zwischen 2020 und 2022 vor allem Corona-Lockdowns sowie fehlende Halbleiter und Kabelbäume.