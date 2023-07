SHENZHEN, China, 17. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Intel startete seine NUC (Next Unit Computing) Linie neuer Mini-PCs in 2012. Es verfolgte die Vision, PC-Systeme herzustellen, die so klein sind, dass sie auf eine Handfläche passen, und so leistungsstark, dass sie die gewohnten Desktop-PCs ersetzen können. Obwohl mehrere NUC-Modelle nach wie vor Bestseller auf dem Markt sind, entschied sich Intel dafür, sich von dieser Unternehmung zu distanzieren.

So enttäuschend Intels Marktaustritt auch ist, ist es dennoch beruhigend, dass mit GEEKOM, ein multinationales Unternehmen für Unterhaltungselektronik, verspricht, die Vision von Intel für Mini-PCs am Leben zu erhalten. Die Mini-PCs der Mini IT Reihe von GEEKOM gelten seit langem als die beste Alternative zu den Intel NUC Pros.